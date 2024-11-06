ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verildi!

ABD'deki başkanlık seçiminde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı. Virginia eyaletindeki seçimde, Kılıçdaroğlu'nun adının oy pusulasına yazılması, sosyal medyada gündem oldu.

ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:24

 ABD'de başkanlık seçiminde oy verme süreci sürerken, sosyal medyada paylaşılan bir oy pusulası gündem oldu.

Virginia eyaletinde bir seçmenin, oy pusulasına eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını yazdığı görüldü. 

Oy pusulası sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar tarafından "Öndeyiz" ve "Kamala Kilicdaroglou" yorumları yapıldı.


Etiketler: #ABD #başkanlık seçimi #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu

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