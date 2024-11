İşte ABD seçimlerinde son durum: Nefesler tutuldu, kim önde?

Yayınlanma: 06.11.2024 - 08:56

Güncelleme: 06.11.2024 - 09:57

Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 25’ünde galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 277 olurken, 17 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 226 delege elde etti.

Trump’ın kazandığı eyaletler (25): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia.

Harris’in kazandığı eyaletler (16+1): Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi

Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı.

Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

SALINCAK EYALETLERDEN NORTH CAROLİNA'DA TRUMP KAZANDI

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

SALINCAK EYALETLERDEN GEORGİA'DA TRUMP KAZANDI

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde, salıncak eyaletlerden Georgia'da, Cumhuriyetçi aday Donald Trump galip geldi.

Trump, Georgia'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 16 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

Georgia'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat parti adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 11 bin 779 fazla oy alarak seçimi yüzde 49,24'e karşılık yüzde 49,47 ile kıl payı kazanmıştı.

ÜLKENİN BÜYÜK KISMINDA SANDIKLAR KAPANDI

ABD’nin en büyük nüfusuna ve delege sayısına sahip California da dahil ABD'nin en batısındaki eyaletlerde sandıklar kapandı.

Ülkenin batısındaki Alaska ve Hawaii'de oy verme işlemleri devam ederken, California'da sandıkların kapanmasıyla, ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.

SENATO'DA CUMHURİYETÇİLERİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.

Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.

Kongre'nin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi kanadında ise Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, 148 sandalyede kalan Demokratların önünde gidiyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için 218 üyeye ulaşmak gerekiyor.