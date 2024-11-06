ABD'de başkanlık seçimi... Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
ABD'deki başkanlık seçimlerinden dolayı Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.
Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.
"SAYI ARTABİLİR"
Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu ve bu sayının artabileceğini açıkladı.
Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu belirtildi.
"TRUMP'IN KAZANABİLECEĞİ KORKUSUYLA YOLA ÇIKTILAR"
İspanyol EFE Ajansı'na açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına dikkat çekerek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir" diye konuştu.
MEKSİKALI YETKİLİLERE 'ENGEL OLMAYIN' ÇAĞRISI
Honduraslı göçmen Nelson Mejia ise, ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini ifade ederek, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi.
Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya Ocak ila Temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
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