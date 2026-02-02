Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD Başkanı Trump devam ediyor: Kanada 51, Grönland 52, Venezuela 53'üncü eyalet olabilir

ABD Başkanı Trump devam ediyor: Kanada 51, Grönland 52, Venezuela 53'üncü eyalet olabilir

2.02.2026 17:18:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
ABD Başkanı Trump devam ediyor: Kanada 51, Grönland 52, Venezuela 53'üncü eyalet olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, başka ülkelere yönelik ilhak tehditlerini açıkça dile getirmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Washington'da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğine katıldı. Trump, burada yaptığı konuşmada, Kanada, Grönland ve Venezuela'yı ABD'nin yeni eyaletleri yapmak istediğini söyledi.

Grönland ile ilgili açıklama yapan Trump, “Grönland'ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız. HHiçbir zaman Grönland'ı 51. eyalet yapmak istemedim. Kanada'yı 51. eyalet yapmak istiyorum. Grönland, 52. eyalet olacak, Venezuela da 53. olabilir” ifadelerini kullandı.

Trump, etkinlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'a da seslenerek, “Eğer faiz oranlarını düşürmezse ona dava açacağım. Şaka yapıyorum” diye konuştu.

İlgili Konular: #Donald Trump #Grönland