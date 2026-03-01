ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit: 'Bugün bizi çok sert vuracaklarmış, yapmamaları daha iyi olur...'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenledikleri saldırıların ardından yaptığı üçüncü açıklamada İran'a yeni bir tehditte bulundu.

Trump, "Bugün bizi çok sert vuracaklarmış, yapmamaları daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD saldırılarına misillemede bulunması halinde, İran'ı "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" vuracaklarını söyledi.

Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, "İran az önce bugün çok sert bir şekilde vuracaklarını, daha önce hiç vurulmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "ANCAK BUNU YAPMASALAR İYİ OLUR, ÇÜNKÜ EĞER YAPARLARSA, BİZ DE ONLARI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜÇLE VURACAĞIZ!" dedi.

"İRAN'IN ANLAŞMA NİYETİ YOK" DEMİŞTİ

Trump, dün akşam İsrail basınına yaptığı açıklamada, "İran anlaşmaya çok yaklaştı sonra geri adım attı. Şu an anlaşmak için gerçek bir niyeti yok" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ve fikir birliğine vardıklarını belirtti. Donald Trump, "Bu savaştan kurtulmanın birçok yolu var ve istediğim zaman süreyi uzatabilir veya kısaltabilirim" şeklinde konuşmuştu.