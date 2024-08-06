ABD Birlikleri o ülkeden çekildi: İnsansız hava aracı üssü kapatıldı

Nijer'de terörle mücadele kapsamında bulunan ABD birliklerinin çekilme süreci, Niamey'den başlayarak Agadez'de sona erdi. Üssün kapatılması dolayısıyla Nijerli ve ABD'li askeri yetkililerin katılımıyla bir tören düzenlendi.

Xinhua
Yayınlanma: 06.08.2024 - 12:22
ABD Birlikleri o ülkeden çekildi: İnsansız hava aracı üssü kapatıldı
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Terörle mücadele kapsamında Nijer'de bulunan ABD birliklerinin 7 Haziran'da Nijer'in başkenti Niamey'den başlayan çekilme süreci, pazartesi günü Nijer'in kuzeyindeki Agadez'de sona erdi.

ABD insansız hava aracı üssünün kesin olarak kapatılması dolayısıyla Nijerli ve ABD'li askeri yetkililerin katılımıyla bir tören düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Nijer'de iktidardaki cunta 16 Mart'ta, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri ve sivil personelin Nijer topraklarında görev yapmasına izin veren askeri anlaşmayı feshettiğini ilan etmişti.


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