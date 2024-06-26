ABD Büyükelçiliği ataşesi Kiev'de bir otelde ölü bulundu

ABD Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomat, Kyiv'deki bir otelde ölü bulundu. Emniyet kaynakları, ceset üzerinde şiddet izine rastlanmadığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 16:14
ABD Büyükelçiliği ataşesi Kiev'de bir otelde ölü bulundu
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ABD Büyükelçiliği'nde görevli ismi açıklanmayan bir ataşenin cesedi, Kyiv'deki Hilton Oteli'nde bulundu. Strana UA'nın çarşamba günü bildirdiğine göre, yerel emniyet kaynakları olayı doğruladı.

"ÖLÜM ŞÜPHELİ DEĞİL"

Yapılan açıklamada, "Yaklaşık sabah 11:00'de ABD Büyükelçiliği ataşesinin cesedi bir otel odasında bulundu. Ceset üzerinde herhangi bir şiddet izine rastlanmadı. Ataşe, 15 Haziran'da Ukrayna'ya gelmişti" dendi.

Rapora göre bir kaynak, "ABD Büyükelçiliği tarafından sağlanan tıbbi verilere göre, adam yüksek kolesterol sorunundan muzdaripti" şeklinde ekledi.


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