ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'nun İstiklal saldırısı açıklamalarına yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır" demişti
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını değerlendiren ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, terörün her şeklini kesin olarak kınamakta ve değerli NATO müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde hareket etmektedir" ifadeleri yer aldı.
T24'ün haberine göre, İstiklal Caddesi'nde dün (13 Kasım) meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Bize verilen mesajı biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum, ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.
T24'ün İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları hakkında değerlendirmeleri için ulaştığı ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü'nden yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, terörün her şeklini kesin olarak kınamakta ve değerli NATO müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde hareket etmektedir" denildi.
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