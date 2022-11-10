ABD Genelkurmay Başkanı Ukrayna'da ölen asker sayısını açıkladı

10 Kasım 2022 Perşembe, 16:24

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, Rusya'nın savaşın başlarında ele geçirdiği Ukrayna'nın Herson bölgesinden çekileceğini duyurmasının her iki ülkeye de barış görüşmeleri için bir fırsat sağlayabileceğini söyledi.

Bussinesinsider'ın haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı, New York'ta bulunan The Economic Club kuruluşunda yaptığı açıklamada "Muazzam miktarda acı, insani acı yaşandı" dedi.

Mark Milley, "Rusya ile Ukrayna arasındaki 9 aydır devam eden savaşta 40 bin kadar Ukraynalı sivil, 100 binden fazla Rus askeri öldürüldü veya yaralandı. Ukrayna tarafında da benzer sayılar olması muhtemel" ifadesinde bulundu.

ABD'nin en üst düzey askeri yetkilisi Milley, Rusya'nın Herson'da 20 bin ila 30 bin asker topladığını ve tam anlamıyla geri çekilmenin birkaç hafta sürebileceğini belirtti.

Milley, Rusların geri çekilmeyi bahar saldırısı için birliklerini yeniden düzenlemek amacıyla kullanmalarının mümkün olduğunu ancak bu durumun müzakere için bir fırsat penceresi açtığını ifadesine ekledi.

Milley, "İlk göstergeler geri çekilmenin gerçek olduğu yönünde. Bunu (Dinyeper) nehrin güneyinde savunma hatlarını yeniden kurmak için güçlerini korumak amacıyla yaptıklarına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.