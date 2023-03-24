ABD, Çinli şirketleri kırmızı listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, 14 Çinli şirketi kırmızı listeye aldı. ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Don Graves, "ABD'nin ileri teknoloji ürünlerinin dünyada nasıl kullanılacağını belirlemek için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız" açıklamasında bulundu.

Reuters
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:34
ABD, Çinli şirketleri kırmızı listeye aldı
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Biden yönetimi dün, denetim yapamadığı 14 Çinli şirketi kırmızı listeye alarak, ABD'li ihracatçıların bu şirketlere ürün satmadan önce ayrıntılı inceleme yürütmesini zorunlu tutan bir karar aldı.

Denizaşırı ihracat kontrollerinden sorumlu olan ABD Ticaret Bakanlığı, listeye Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Endonezya, İsrail, Malezya, Suudi Arabistan ve Singapur'dan da şirketler ekledi.

Bahsi geçen listeye alınmak şirketler için çok daha katı kısıtlamaların uygulamaya alınacağı 60 günlük bir süreç başlatabilir.

ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Don Graves "İhracat kontrolleri uygulamak Amerikan milli güvenliğini korumak için hayati önem taşıyor. ABD'nin ileri teknoloji ürünlerinin dünyada nasıl kullanılacağını belirlemek için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız" dedi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü "Çin ABD'nin ihracat kontrol önlemlerini suistimal etmek ve yabancı şirketleri bastırmak ve yönetmek üzere attığı adımlara şiddetle karşı çıkıyor" dedi.

Sözcü "ABD bir an önde bu yanlış uygulamaları bırakmalı. Çin, Çimli şirketlerin haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gereken önlemleri alacak" dedi.

ABD, bir süredir Pekin'in teknoloji alanında kaydettiği ilerlemelere karşılık ihraç edilen ABD ürünleri üzerindeki kısıtlamaları kullanarak iki ülke arasında gerilimi tırmandırıyor.


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