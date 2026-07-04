ABD’de ara seçim tansiyonu: Trump’tan 'komünizm' alarmı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin 250. bağımsızlık yılı kutlamaları kapsamında, dört eski başkanın dev kabartmalarının bulunduğu Mount Rushmore’da destekçilerine seslendi. Konuşmasında milliyetçi ve göçmen karşıtı mesajlar veren Trump, ülkenin “komünist bir ülke olmayacağını” söyledi.

Trump, konuşmasında ilerici Demokratları hedef alarak, ülkede “komünist tehdidin yeniden canlandığını” ileri sürdü. ABD’ye sonradan gelen bazı kişilerin de “Amerikan yaşam tarzına tamamen karşı fikirleri benimsediğini” savunan Trump, “Bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Trump, komünizme karşı mücadeleyi ABD’nin bağımsızlık idealleriyle ilişkilendirerek, “ABD vatandaşları olarak komünizmi hızla yeneceğimize söz veriyoruz. Amerika asla komünist bir ülke olmayacak” ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN KARŞITI SÖYLEMLE BİRLEŞTİRDİ

Trump’ın konuşmasında dikkat çeken başlıklardan biri de göçmenlere yönelik ifadeleri oldu. ABD Başkanı, “komünist fikirleri” benimsediğini öne sürdüğü bazı yeni gelenlerin ülkeden gönderilmesi gerektiğini savundu.

Bu çıkış, Trump’ın seçim kampanyalarında sık sık kullandığı göçmen karşıtı söylemin, bu kez “komünizm tehdidi” vurgusuyla birleştirildiği yorumlarına neden oldu.

Trump’ın konuşması, Cumhuriyetçi Parti içinde kasım ayında yapılacak ara seçimlere ilişkin endişelerin arttığı bir döneme denk geldi. Son haftalarda New York, Colorado, Kentucky, New Jersey, Ohio, Pennsylvania ve Texas gibi eyaletlerde sol eğilimli Demokrat adayların ön seçimlerde başarı kazanması, Cumhuriyetçilerin hedefinde.

Trump, geçen hafta bu sonuçları “ülkenin kuruluşundan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit” olarak nitelendirmişti. Mount Rushmore’daki konuşmasında da aynı çizgiyi sürdürerek, “Ara seçimleri ancak kaybetmemize izin verirsek kaybederiz” dedi.

Trump’ın konuşması, ülkede kalıcı enflasyon, yüksek akaryakıt fiyatları ve ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın yarattığı siyasi baskı ortamında yapıldı. Cumhuriyetçi vekiller, bu tablonun kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre’nin en az bir kanadında çoğunluğun kaybedilmesine yol açabileceğinden endişe ediyor.

Trump’ın 4 Temmuz’da ise Washington’daki National Mall’da, aşırı sıcak hava dalgası altında düzenlenecek kutlamalar ve havai fişek gösterileri öncesinde halka hitap etmesi bekleniyor.