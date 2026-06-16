ABD’de B-52 bombardıman uçağı düştü: 8 kişi öldü

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52 tipi bombardıman uçağı, Kaliforniya’daki Edwards Hava Üssü’nde kalkıştan kısa süre sonra düştü. Rutin test uçuşu sırasında meydana gelen kazada, uçaktaki 8 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Kazanın, Los Angeles’ın kuzeyindeki Mojave Çölü’nde bulunan Edwards Hava Üssü’nde pazartesi günü yerel saatle 11.20 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Uçağın düşmesinin ardından bölgede yangın çıkarken, hava görüntülerinde enkazdan geriye neredeyse hiçbir şey kalmadığı görüldü.

Yetkililer, uçakta askeri personelin yanı sıra hükümet yüklenicilerinin de bulunduğunu açıkladı. Uçak üreticisi Boeing, hayatını kaybedenler arasında iki çalışanının da olduğunu doğruladı.

Edwards Hava Üssü’nde görevli 412. Test Kanadı Komutan Yardımcısı Albay James Hayes, kazaya ilişkin görüntülerin incelenmesinin ardından uçaktan sağ kurtulan olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Hayes, “Sekiz büyük Amerikalıyı kaybettik” diyerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine haber verilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının altı ayı bulabileceğini ifade etti. Hayes, düşen B-52’nin “radar modernizasyon programı” kapsamında görev yaptığını bildirdi.

Havacılık güvenliği uzmanı Jeff Guzzetti ise uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesinin, uçuş kontrol sistemlerinde bir arıza ihtimalini akla getirdiğini söyledi. Guzzetti, arızanın motor, uçuş kontrol sistemi ya da test edilen yeni bir ekipmandan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Boeing B-52 Stratofortress, ABD Hava Kuvvetleri’nin uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları arasında yer alıyor. 1955’te hizmete giren uçak, hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıyabilecek şekilde tasarlandı.

ABD Hava Kuvvetleri, 2025’te modernize edilmiş radar sistemine sahip bir B-52’nin test faaliyetleri için Edwards Üssü’ne gönderildiğini duyurmuştu. Kazaya karışan uçağın aynı uçak olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

ÜSTE UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Kazanın ardından Edwards Hava Üssü’ndeki uçuşlar büyük ölçüde durduruldu, üsse yönelen uçaklar başka noktalara sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler bölgede çalışma yürütürken, ticari olmayan ziyaretçi girişleri de geçici olarak askıya alındı.

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, kazada yaşamını yitirenler için derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Görevimizi ileri taşımak için her gün çalışan askerlerimizin, sivillerimizin ve yüklenicilerimizin hizmetini onurlandırıyoruz” açıklamasını yaptı.