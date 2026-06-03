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ABD'de rehine krizi: Bomba tehdidi sonrası banka ablukaya alındı

ABD'de rehine krizi: Bomba tehdidi sonrası banka ablukaya alındı

3.06.2026 10:24:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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ABD'de rehine krizi: Bomba tehdidi sonrası banka ablukaya alındı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde bir banka şubesine giren ve bomba tehdidinde bulunan kişi, içerideki çok sayıda kişiyi rehin aldı. Polis ile şüpheli arasındaki müzakereler sürerken, iki rehinenin serbest bırakıldığı bildirildi.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Bakersfield kentinde bulunan bir Chase Bank şubesi, salı günü rehine krizine sahne oldu. Yetkililer, bomba tehdidi ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, bir kişinin bina içinde barikat kurarak çok sayıda kişiyi rehin aldığını tespit ettiğini açıkladı.

Bakersfield Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 13.00 sıralarında başladı. Kent merkezindeki Chase Bank binasına gelen ekipler, şüphelinin içeride "çok sayıda toplum üyesiyle" birlikte bulunduğunu belirledi.

Polis Sözcüsü Eric Celedon, kriz müzakere ekiplerinin çalışmaları sonucu iki rehinenin serbest bırakıldığını açıkladı. Celedon, içeride bulunan diğer rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yetkililer, olayın mümkün olan en güvenli şekilde sona erdirilmesi için tüm kaynakların kullanıldığını belirtti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay nedeniyle banka binasının çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Belediye binası ve polis merkezi dahil olmak üzere çevredeki bazı kamu binaları tahliye edildi, birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

Polis, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını isterken, olayın halen aktif şekilde devam ettiğini vurguladı.

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Krize müdahale için çok sayıda polis ekibi, özel harekat araçları ve acil durum personeli bölgeye sevk edildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı ekiplerinin de yerel polisle birlikte çalıştığı bildirildi.

Polisin kriz müzakere biriminin şüpheliyle telefon aracılığıyla temas kurduğu aktarıldı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Yetkililer şu ana kadar şüphelinin kimliğini ya da içeride bulunan rehinelerin sayısını açıklamadı.

Yerel yayınlarda yer alan görüntülerde, binanın pencerelerinden bir kadının yardım bekler şekilde hareket ettiği, daha sonra ise camdan iki elin sallandığının görüldüğü belirtildi.

Bakersfield Belediye Başkanı Karen Goh da yaptığı açıklamada gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Vatandaşların şu anda yapabileceği en önemli şey bölgeden uzak durmak ve güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmesine olanak tanımaktır" ifadelerini kullandı.

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