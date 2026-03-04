ABD'de 'Barron Trump savaşa gitsin' sitesi açıldı

ABD’de İran’a yönelik askeri operasyonların ardından Başkan Donald Trump’a yönelik dikkat çeken bir protesto gündeme geldi.

“South Park” dizisinin eski yazarlarından komedyen Toby Morton, Trump’a göndermede bulunan bir internet sitesi hazırladı.

Morton, DraftBarronTrump.com adlı internet sitesinde Trump’ın oğlu Barron Trump’ın savaşa gönderilmesi gerektiğini savunan ironik ifadeler kullandı.

Sitede yer alan metinlerde, Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyon kararına gönderme yapıldı.

Metinde, “Amerika güçlüdür çünkü liderleri güçlüdür. Başkan Trump bunu her gün kanıtlıyor. Doğal olarak oğlu Barron da babasının yönettiği ülkeyi savunmaya hazırdır” ifadeleri yer aldı.

Site, ABD bayrağına atıf yapan “kırmızı, beyaz ve mavi” vurgusuyla Barron Trump’ın ülkeyi savunması gerektiğini öne süren satirik bir dil kullandı.

TRUMP AİLESİNE İRONİK GÖNDERME

Sitenin “Hakkımızda” bölümünde ise güç ve liderlik vurgusu yapılarak Trump ailesine gönderme yapıldı.

Metinde, “Eğer kanıtlanmış genler, miras alınmış cesaret ve sarsılmaz kararlılık arıyorsanız Trump ailesine bakmanız yeterli. Liderlik bir yerden başlar” ifadeleri yer aldı.

Sitede ayrıca Donald Trump’ın ağzından yazılmış gibi kurgulanan bir “tanıklık” metni de yer aldı.

Bu bölümde Trump’ın sık kullandığı üsluba gönderme yapılarak, “İnsanlar yanıma geliyor, gözleri dolu şekilde ‘Efendim siz çok güçlüsünüz. Barron’u savaşa gönderin’ diyorlar” ifadeleri kullanıldı.