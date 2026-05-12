ABD’de casusluk krizi: Belediye başkanı Çin adına çalıştığını kabul etti

12.05.2026 10:59:00
Dış Haberler Servisi
Kaliforniya’daki Arcadia Belediye Başkanı Eileen Wang’ın Çin hükümeti adına propaganda faaliyetleri yürüttüğünü kabul ederek istifa ettiği ortaya çıktı. Federal soruşturma dosyasına göre Wang, Pekin’den gelen talimatlarla sahte haber içerikleri yayımladı, propaganda çalışmalarının etkisini Çinli yetkililere raporladı ve yıllarca Çin’in çıkarları doğrultusunda hareket etti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Arcadia kentinin Belediye Başkanı Eileen Wang, Çin hükümeti adına yasa dışı faaliyet yürüttüğünü kabul ederek görevinden istifa etti. Federal savcılıkla yapılan anlaşmanın kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, Wang’ın yıllarca Çin propagandası faaliyetlerinde yer aldığı iddiası ülke gündemine oturdu.

Los Angeles County sınırları içindeki Arcadia kentinde belediye meclisine 2022 yılında seçilen 58 yaşındaki Wang’ın, Çin Halk Cumhuriyeti adına hareket ettiği ve propaganda içerikleri yaydığı belirtildi.

Mahkeme belgelerine göre Wang, eski nişanlısı Yaoning “Mike” Sun ile birlikte “U.S. News Center” adlı internet sitesini yönetti. Site, Çin kökenli Amerikalılar için haber platformu gibi tanıtılsa da savcılığa göre içerikler doğrudan Pekin yönetiminin talimatları doğrultusunda hazırlanıyordu.

İddianamede, Wang ve Sun’ın Çinli yetkililerden gelen talimatları yerine getirdiği, propaganda amaçlı haber ve yazıları yayımladığı, ardından bu içeriklerin erişim sayılarını ekran görüntüleriyle Çinli yetkililere raporladığı kaydedildi.

Dosyada yer alan örneklerden birinde Wang’ın, Çinli bir yetkilinin hazırladığı yazıyı Los Angeles Times’ta yayımlanan bir makale üzerinden paylaşmasının istendiği belirtildi. Yazıda, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin iddialar reddediliyordu.

Savcılık belgelerine göre Wang’ın bu talimatı yerine getirmesinin ardından Çinli yetkilinin “Çok hızlı, herkese teşekkürler” mesajı gönderdiği aktarıldı.

“BU DURUM AMERİKALILARI KORKUTMALI”

Wang, Los Angeles’taki federal mahkemede görülen duruşmada suçlamaları kabul etti. Hakkında açılan davada 10 yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyor.

ABD’nin Kaliforniya Merkez Bölgesi Başsavcısı Bill Essayli, olayın Çin’in ABD üzerindeki nüfuz faaliyetlerinin son örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Wang, Çin adına hareket eden son isimlerden biri. Bir kişinin yerel yönetimlerde bu kadar yükselebilmiş olması Amerikalıları korkutmalı” ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında Wang’ın eski nişanlısı Yaoning “Mike” Sun hakkında da 2024 yılında dava açılmıştı. Sun, Çin hükümeti adına gizli ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle şubat ayında dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi’nden yapılan açıklamada, Sun’ın yıllarca Çinli yetkililerden aldığı görevleri yerine getirdiği, propaganda faaliyetleri yürüttüğü ve Çin yönetiminin tehdit olarak gördüğü grupları ABD içinde takip ettiği belirtildi.

Savcılara göre Çinli yetkililer, Wang’ın siyasi kariyerini destekleyerek Kaliforniya’da daha üst düzey görevlere gelmesini hedefliyordu.

ÇİN'İN ABD'DEKİ ETKİSİ TARTIŞILIYOR

Dava, Çin’in ABD’de propaganda ve casusluk faaliyetleri yoluyla siyasi etki oluşturmaya çalıştığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD istihbarat birimleri son yıllarda, Çin’in hem açık hem de gizli yöntemlerle Amerikan siyasetini etkilemeye çalıştığı uyarılarında bulunuyordu.

Öte yandan Kaliforniya’daki Lancaster kentinde de Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD ile bağlantılar nedeniyle iki siyasetçiye yönelik soruşturma yürütüldüğü ve belediye binasında federal arama yapıldığı bildirildi. Soruşturmada, elektrikli otobüs projelerinin istihbarat amacıyla kullanılabileceği iddiaları da yer aldı.

