Trump'tan Kürtlere ağır sözler: 'Alıyor, alıyor, alıyorlar...'

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington tarafından İran’daki hükümet karşıtı protestoculara ulaştırılması amacıyla gönderildiğini öne sürdüğü silahlar nedeniyle Kürtlere duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Kürt gruplar ise iddiaları reddetti.

Trump, yılın başlarında yaptığı açıklamalarda da ABD'nin, İran’daki rejim karşıtı protestoculara ulaştırılmak üzere Kürtler aracılığıyla silah gönderdiğini, ancak bu silahların Kürt gruplar tarafından alıkonulduğunu öne sürmüştü.

"PARA ALDIKLARINDA İYİ SAVAŞIYORLAR..."

Trump, Pazartesi günü anne sağlığı konulu bir etkinlik sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada iddiasını yineleyerek, İran’daki protestocuların sokağa çıkmamasının nedeninin silahsız olmaları olduğunu savundu.

“Biz Kürtlerin bize silahları ulaştıracağını düşündük ama Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kürtler hep alıyor, alıyor, alıyorlar” diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

Kongre’de çok güçlü bir itibarları var. Kongre, ‘Çok iyi savaşıyorlar’ diyor. Hayır, para aldıklarında iyi savaşıyorlar. Bu yüzden Kürtler konusunda büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu işin yürümeyeceğini zaten söylemiştim. Yapılan şeye karşı çıktım. Silahları verdiler ama ben ‘Asla yerine ulaşmayacak’ dedim.

"The Kurds take, take, take," he said. — Rudaw English (@RudawEnglish) May 11, 2026

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Salı günü yaptığı açıklamada, Trump’ın sözlerinin belirli bir silah sevkiyatını doğrulamak anlamına gelmediğini, bunun daha çok İran halkına yönelik genel bir destek mesajı olduğunu söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ve siyasetçiler, Amerikalılar tarafından Kürtlere herhangi bir silah teslim edildiğine dair bilgi sahibi olmadıklarını öne sürdü.

TRUMP'IN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

Savaşın devam ettiği Mart ayında Reuters’a konuşan kaynaklar, İsrail’in yaklaşık bir yıldır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan İranlı Kürt gruplarla temas halinde olduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise aynı tarihlerde yaptığı bir açıklamada, Kürt grupların Kuzey Irak’tan İran’a geçmesinin 'harika olacağını' söylemiş, ancak böyle bir durumda ABD’nin hava desteği verip vermeyeceği konusunda net konuşmamıştı.

Trump, yakın zamandaki demeçlerinden birinde, “Kürtler harika. Onları seviyorum. Çok kullanışlılar” demişti.