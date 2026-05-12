Trump'tan Kürtlere ağır sözler: 'Alıyor, alıyor, alıyorlar...'

12.05.2026 09:52:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki hükümet karşıtı protestoculara ulaştırılması amacıyla Kürtler aracılığıyla silah gönderildiğini, ancak bu silahların protestoculara ulaşmadığını öne sürerek Kürtleri ağır sözlerle hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington tarafından İran’daki hükümet karşıtı protestoculara ulaştırılması amacıyla gönderildiğini öne sürdüğü silahlar nedeniyle Kürtlere duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Kürt gruplar ise iddiaları reddetti.

Trump, yılın başlarında yaptığı açıklamalarda da ABD'nin, İran’daki rejim karşıtı protestoculara ulaştırılmak üzere Kürtler aracılığıyla silah gönderdiğini, ancak bu silahların Kürt gruplar tarafından alıkonulduğunu öne sürmüştü.

"PARA ALDIKLARINDA İYİ SAVAŞIYORLAR..."

Trump, Pazartesi günü anne sağlığı konulu bir etkinlik sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada iddiasını yineleyerek, İran’daki protestocuların sokağa çıkmamasının nedeninin silahsız olmaları olduğunu savundu.

“Biz Kürtlerin bize silahları ulaştıracağını düşündük ama Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kürtler hep alıyor, alıyor, alıyorlar” diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

Kongre’de çok güçlü bir itibarları var. Kongre, ‘Çok iyi savaşıyorlar’ diyor. Hayır, para aldıklarında iyi savaşıyorlar. Bu yüzden Kürtler konusunda büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu işin yürümeyeceğini zaten söylemiştim. Yapılan şeye karşı çıktım. Silahları verdiler ama ben ‘Asla yerine ulaşmayacak’ dedim.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Salı günü yaptığı açıklamada, Trump’ın sözlerinin belirli bir silah sevkiyatını doğrulamak anlamına gelmediğini, bunun daha çok İran halkına yönelik genel bir destek mesajı olduğunu söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ve siyasetçiler, Amerikalılar tarafından Kürtlere herhangi bir silah teslim edildiğine dair bilgi sahibi olmadıklarını öne sürdü.

TRUMP'IN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

Savaşın devam ettiği Mart ayında Reuters’a konuşan kaynaklar, İsrail’in yaklaşık bir yıldır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan İranlı Kürt gruplarla temas halinde olduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise aynı tarihlerde yaptığı bir açıklamada, Kürt grupların Kuzey Irak’tan İran’a geçmesinin 'harika olacağını' söylemiş, ancak böyle bir durumda ABD’nin hava desteği verip vermeyeceği konusunda net konuşmamıştı.

Trump, yakın zamandaki demeçlerinden birinde, “Kürtler harika. Onları seviyorum. Çok kullanışlılar” demişti.

Suriye’de Kürtlere yönelik kararname yayımlandı: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi Cihatçı HTŞ lideri Ahmed El-Şara tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Suriyeli Kürtlere ilişkin yeni kararlar alındı. Kararnameyle Kürtçe ulusal dil olarak kabul edilirken, Nevruz Bayramı da resmi tatil ilan edildi.
SDG’den Şara’nın sözlerine yanıt: “Bu, Kürtlere karşı savaş ilanıdır” Halep’te yaşanan çatışmaların ardından cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki Şam yönetimi ve terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerilim sürerken, HTŞ lideri Şara’nın 10 Mart anlaşmasının uygulanmamasından SDG’yi sorumlu tutmasına, SDG'den yanıt geldi.
Trump’ın ‘Kürtlerin İran’a saldırmak istemeleri harika’ sözleri tartışma yarattı: ‘Bu, Irak’ta çok kanlı bir Kürt-Şii çatışmasına yol açabilir’ ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı Kürtlerle ilgili sözlerini değerlendiren gazeteci-yazar İslam Özkan, “Kuzey Irak’ta yer alan bu grupların, el altından bile olsa İran’a geçişlerinin oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Eğer bu gruplar bir şekilde İran’a sızmayı başarırsa felaket senaryoları tetiklenebilir. İran, IKBY’ye balistik füze yağdırabilir, Irak’ta çok kanlı bir Kürt-Şii iç çatışması çıkabilir” ifadelerini kullandı.
Suriyeli Kürtlerden İranlı Kürtlere uyarı: “ABD sizi yüzüstü bırakabilir!” Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt siyasi çevreleri, İranlı Kürt grupları ABD ile iş birliği yaparak İran hükümetine karşı savaşma konusunda uyardı. Açıklamalarda, Washington’un geçmişteki politikalarına atıf yapılarak ABD’nin sonunda müttefiklerini yalnız bırakabileceği vurgulandı.