ABD’de İran için kritik zirve: Askeri seçenekler masada

ABD Başkanı Donald Trump’a, İran’a yönelik olası askeri adımların ele alınacağı kritik bir brifing verileceği bildirildi. Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, toplantının bugün yapılacağını aktardı.

Brifinge, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper başta olmak üzere Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine da katılacak.

Yetkili, görüşmede ele alınacak seçeneklerin detaylarını paylaşmazken, planların İran’ı çatışmayı sonlandıracak bir müzakereye zorlamaya odaklanmasının beklendiğini belirtti.

ABD basınına göre, CENTCOM’un İran’a yönelik “kısa ve güçlü” bir saldırı planı üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.

Bu planın, altyapı hedeflerinin yanı sıra Hürmüz Boğazı’nın bir bölümünün kontrol altına alınarak ticari gemi trafiğinin yeniden açılmasını içerebileceği ifade ediliyor.

28 Şubat’ta başlayan ABD-İran çatışması, küresel piyasaları sarsarken enerji fiyatlarında da artışa yol açtı.

Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda trafiğin büyük ölçüde aksadığı belirtiliyor.

ABD’de kamuoyunda destek bulmayan savaşın, yaklaşan seçimler öncesinde siyasi tartışmaları derinleştirdiği ifade ediliyor.