ABD'de rekor piyango ikramiyesi! Tarihe geçti...

ABD’de haftalardır devreden çekilişlerin ardından gözler yeniden Powerball sonuçlarına çevrildi. Talih oyunları tarihinde nadiren görülen bu kazanç, yalnızca kazananı değil, piyango sistemi, vergi düzenlemeleri ve ödeme seçenekleri açısından da geniş yankı uyandırdı.

İkramiye tutarı, pazartesi günü yapılan çekilişte kazanan çıkmaması nedeniyle yükselmişti. Son anda artan bilet satışlarıyla birlikte ödül havuzu 1 milyar 817 milyon dolara (yaklaşık 77 milyar TL) kadar çıktı.

Resmî piyango sitesine göre bu tutar, ABD tarihinin ikinci büyük piyango ikramiyesi olurken, 2025 yılının en büyük Powerball ödülü olarak kayda geçti.

Powerball biletlerinin fiyatı 2 dolar. Kazanan talihli, ödülü 29 yıl boyunca yıllık taksitler halinde toplam 1,8 milyar dolar olarak almayı ya da vergiler öncesi yaklaşık 835 milyon dolarlık peşin ödeme seçeneğini tercih edebiliyor.