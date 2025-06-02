ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Catawba County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 00.45 sularında gerçekleştirilen saldırıda yaklaşık 80 el ateş edildiği ve olay yerindeki kişilerin bu esnada ya kaçtıkları ya da saklanmaya çalıştıkları bildirildi.

Saldırıda 58 yaşındaki Shawn Patrick Hood’un hayatını kaybettiği, yaralanan 11 kişiden 7'sinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, birinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Catawba County Şerif Yardımcısı Aaron Turk, düzenlediği basın toplantısında saldırının Hickory kentinin yaklaşık 11 kilometre güneyindeki genellikle sessiz olduğu bilinen mahallede gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıdan yaklaşık iki saat önce başka bir evde yaşayan kişinin parti nedeniyle çıkan gürültüden şikayetçi olduğunu belirten Turk, güvenlik güçlerinin partiye müdahale ettiğini ancak bu şikayetin saldırıyla doğrudan bağlantılı olmadığının değerlendirildiğini dile getirdi.

Soruşturmanın sürdüğünü, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işleminin uygulanmadığını ifade eden yetkililer, partiye katılanlardan ve bölge sakinlerinden bilgi paylaşımında bulunmaları için çağrı yaptı.

Olay yerinin yaklaşık iki dönümlük alanı kapsadığı, hem iç hem dış mekanlarda inceleme yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, saldırıda birden fazla tetikçinin bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor.