ABD’de 'sugar daddy' skandalı: Üst düzey isim hakkında çarpıcı suçlamalar

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nda (DHS) görev yapan üst düzey bir yetkilinin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında idari izne çıkarıldığı öne sürüldü.

Soruşturmanın; “sugar daddy” ilişkisi, lüks harcamalar ve uyuşturucu kullanımı iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, soruşturmanın odağındaki isim, DHS Terörle Mücadele’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Julia Varvaro oldu.

İddialara göre süreç, Varvaro hakkında yapılan resmi şikayetin ardından başladı.

Şikayette adı geçen ve basında “Robert” olarak tanımlanan kişinin, Varvaro ile flört uygulaması Hinge üzerinden tanıştığı, yaklaşık üç ay süren ilişkileri boyunca kendisi için 40 bin dolar harcadığını ileri sürdüğü belirtildi.

Söz konusu kişi, daha sonra Varvaro’nun “Seeking” adlı bir platformda farklı bir profil kullandığını öne sürdü. Varvaro ise iddiaları kesin dille reddetti.

LÜKS TATİLLER VE PAHALI HEDİYELER İDDİASI

ABD medyasına göre Robert, ilişki süresince Varvaro ile Aruba, İtalya ve İsviçre’ye lüks seyahatler yaptıklarını, kendisine 3 bin 500 dolarlık çanta ve pahalı mücevherler aldığını iddia etti.

Ayrıca Varvaro’nun seyahatlerde kamu görevini öne sürdüğünü, havaalanlarında öncelikli geçiş kullandığını ve özel erişim imkanlarından söz ettiğini ileri sürdü.

Şikayette ayrıca Varvaro’nun birçok kez esrar kullandığına ve reçetesiz şekilde Xanax aldığına tanık olunduğu iddia edildi.

DHS Müfettişlik Ofisi ise konuyla ilgili yorum yapmayarak, belirli soruşturmaların varlığını doğrulama ya da yalanlamama yönünde yerleşik politikaları bulunduğunu bildirdi.

“ESKİ SEVGİLİNİN KARALAMA KAMPANYASI”

Varvaro, hakkındaki suçlamaları reddederek yaşananları “eski erkek arkadaşın karalama girişimi” olarak nitelendirdi.

Varvaro, uyuşturucu kullandığı, özel ayrıcalık sağladığı ya da maddi destek ilişkileri yürüttüğü yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını savundu.

Olay, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nda son dönemde yaşanan tartışmaların ardından gündeme geldi.