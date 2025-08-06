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ABD'de uçak düştü... 4 kişi hayatını kaybetti!

ABD'de uçak düştü... 4 kişi hayatını kaybetti!

6.08.2025 08:15:00
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AA
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ABD'de uçak düştü... 4 kişi hayatını kaybetti!

ABD'nin Arizona eyaletinde hastaların nakli için kullanılan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgedeki yerli kabilelerden Navajo Milleti polisinin Facebook'tan yaptığı açıklamada, Chinle bölgesi yakınlarındaki kazanın yerel saatle öğle saatlerinde meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yakınlardaki bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 2 pilot ve 2 sağlık çalışanının bulunduğu ifade edildi.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın "Beechcraft" tipi olduğunu ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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