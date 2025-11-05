ABD’de uçak kazası... Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 08:17:00
ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı en az 7’ye yükseldi. Yaralı sayısının ise, 11 olduğu aktarıldı.

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan bir kargo uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü.

"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"

Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ölü sayısının en az 7’ye yükseldiğini belirterek, "Bu sayının artması bekleniyor. İlk müdahale ekipleri olay yerindeki yangını söndürmek ve soruşturmayı devam ettirmek için yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

Halkı bilgilendirmek ve bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Beshear, "Lütfen etkilenen aileler, Louisville ve tüm Kentucky için dua edin. Yürek parçalayıcı bir günün ardından şu anda çok acı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAZADAN ETKİLENENLER İÇİN DUA EDİN"

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg ise, kaza ile ilgili soruşturmayı yürüten Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’nun bundan sonra konu hakkındaki birincil bilgi kaynağı olacağını belirterek, "Kurul, yarın sabah bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek" açıklamasında bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin anısına, Big Four Köprüsü'nü sarı renkte ışıklandırdıklarını aktaran Greenberg, "Herkesten, kurbanların, onların ailelerinin, çok sayıda ilk müdahale ekibimizin ve tüm Louisville halkının yanında olmasını ve onlar için dua etmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

KARGO UÇAĞI KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞMÜŞTÜ

İçinde bulunan 3 mürettebat ile Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi bir kargo uçağı, kalkıştan saniyeler sonra henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle düşmüştü.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Image

