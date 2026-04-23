ABD’de üst düzey terörle mücadele yetkilisinin 'özel yaşamı' mercek altında

ABD basınında yer alan haberlere göre, DHS’de Terörle Mücadele’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Julia Varvaro hakkında, kişisel ilişkileri üzerinden maddi destek sağladığı ve lüks bir yaşam sürdürdüğü iddiaları ortaya atıldı.

İsmini açıklamayan bir iş insanı, Daily Mail'e demecinde, kısa süreli bir ilişki boyunca Varvaro için yaklaşık 30-40 bin dolar harcadığını öne sürdü. Bu harcamaların lüks seyahatler, alışverişler ve hediyeleri kapsadığı iddia edildi.

Daily Mail'e konuşan kişi, iddialarını pek çok ekran kaydı ve fotoğraf ile belgeledi.

Söz konusu kişi, DHS Müfettişliği’ne resmi şikâyette bulunduğunu belirtti.

GÜVENLİK RİSKİ TARTIŞMASI

Şikâyette, Varvaro’nun mali durumuna ilişkin baskı altında olabileceği ve bunun ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceği iddia edildi.

Güvenlik uzmanları, doğrulanması halinde bu tür davranışların:

Şantaj riskini artırabileceğini

Karar alma süreçlerinde zafiyet yaratabileceğini

Hassas görevlerde güvenlik açığı oluşturabileceğini vurguladı.

Eski bir CIA yetkilisi de iddiaların 'ciddi' olduğunu belirterek, bu tür pozisyonlar için yapılan güvenlik soruşturmalarının yeterliliğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, iç soruşturmalar hakkında yorum yapmadıklarını açıkladı. Bakanlık Müfettişliği ise soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin bilgi vermedi. Bu durum, iddiaların resmi olarak doğrulanmadığını ortaya koyuyor.

VARVARO İDDİALARI REDDEDİYOR

Julia Varvaro ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

İlişkisinin 'sıradan bir romantik ilişki' olduğunu savunan Varvaro, herhangi bir usulsüzlük yapmadığını belirtti.

Ayrıca yasa dışı madde kullanımı ve maddi taleplere ilişkin iddiaları da kabul etmedi.

Varvaro’nun daha önce siyasi etkinliklerde ve kamuya açık platformlarda aktif olduğu, özellikle Trump yanlısı çevrelerde yer aldığı ifade ediliyor.

Henüz doğrulanmamış iddialar, Washington’da üst düzey kamu görevlilerinin özel yaşamlarının ulusal güvenlikle ilişkisi konusunda yeni bir tartışma başlattı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR...

Mevcut durumda:

İddialar bağımsız olarak doğrulanmış değil

Resmi soruşturma teyit edilmedi

Taraflar arasında çelişkili açıklamalar bulunuyor

Ancak uzmanlara göre, bu tür iddialar dahi hassas görevlerde bulunan kişiler için ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği gerekçesiyle dikkatle inceleniyor.