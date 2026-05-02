ABD’den Avrupa’ya ekonomik darbe: Yeni gümrük vergileri yolda

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nin ticaret anlaşmasına uymadığını öne sürerek AB’den ithal edilen araçlara uygulanan gümrük vergilerini artıracağını açıkladı.

Kararın, Washington ile Brüksel hattında yeni bir gerilim dalgası yaratması bekleniyor.

Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, AB’den ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifelerin yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltileceğini duyurdu. Söz konusu oran, 2025 yazında varılan ABD-AB ticaret anlaşmasıyla yüzde 15 seviyesinde sabitlenmişti.

Trump, Avrupalı üreticilere ABD’de üretim yapmaları halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını da belirtti.

Karar, Avrupa Birliği cephesinde tepkiyle karşılandı. Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD’nin tutumunu “güvenilmez” olarak nitelendirdi.

Lange, “Bu adım, ABD’nin ne kadar öngörülemez olduğunu gösteriyor. Bu, yakın müttefiklere yapılacak bir muamele değil” değerlendirmesinde bulundu.

TİCARET ANLAŞMASI TARTIŞMALI HALE GELDİ

ABD ile AB arasında 2025’te imzalanan anlaşma, otomobil tarifelerinde üst sınırı yüzde 15 olarak belirlemişti. Trump’ın son kararı, anlaşmanın fiilen ihlal edildiği yönünde yorumlandı.

Kararın, halihazırda küresel gelişmeler nedeniyle zorlanan Avrupa ekonomisi üzerinde ek baskı yaratması bekleniyor.

Özellikle enerji fiyatlarındaki artış ve bölgesel gerilimler, enflasyonun yükselmesine yol açtı.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,6 seviyesindeyken nisanda yüzde 3’e çıktı.

Petrol fiyatlarındaki artışın, İran ile yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Bu durum, hem Avrupa’da hem de ABD’de akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

İNGİLTERE’YE “AYRICALIK” YORUMU

Trump yönetiminin Avrupa’ya yönelik sert adımlarına karşın, İngiltere’ye yönelik daha ılımlı bir yaklaşım sergilemesi dikkat çekti.

ABD’nin İskoç viskisine uyguladığı vergileri kaldırması, Londra-Washington ilişkilerinde yumuşama sinyali olarak değerlendirildi.

Trump, son günlerde Avrupa’daki müttefiklerine yönelik eleştirilerini de artırdı. İtalya ve İspanya’yı hedef alan Trump, bu ülkelerin politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Ayrıca Almanya ile yaşanan gerilim kapsamında ABD askerlerinin bu ülkeden çekilebileceği yönünde mesaj verdi.