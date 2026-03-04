ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına 'acil' uyarı: Tahliye çağrısı yaptılar!

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, İran’a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Irak’ta artan güvenlik risklerini neden göstererek, ülkedeki ABD vatandaşlarına acil tahliye çağrısında yaptı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kritik görevde bulunmayan tüm hükümet personeline Irak’tan ayrılma talimatı verdiği belirtildi.

Irak’taki ABD vatandaşlarına, mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri ve ayrılana kadar konakladıkları yerlerde kalmaları tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca, güvenlik önlemleri kapsamında kişilerin pencerelerden uzak durmaları gerektiği uyarısı yinelendi.

Gelişmeler doğrultusunda, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ve ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda tüm rutin konsolosluk hizmetlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, başta Tahrir Meydanı ve 14 Temmuz Köprüsü çevresi olmak üzere çeşitli bölgelerde ABD karşıtı protestoların sürdüğü ve yeni gösteri çağrılarının yapıldığı hatırlatıldı. Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin büyük ölçüde giriş ve çıkışlara kapatıldığına dikkat çekildi.