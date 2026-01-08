ABD’den Irak'a çağrı çıkışı: İran destekli milisler dağıtılmalı

ABD Bağdat Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamaya göre, Harris, Irak Adalet Bakanı Halid Şivani ile Bağdat’ta görüştü.

Görüşmede, Irak’ın egemenliğinin korunması, terörün yenilgiye uğratılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi gibi ortak çıkarların görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Joshua Harris'in, “ABD, Irak’ın egemenliğini zayıflatan, Amerikalıları ve Iraklıları tehdit eden ve Irak’ın kaynaklarını yağmalayan İran destekli milislerin dağıtılmasına yönelik sözleri açık şekilde dile getirmeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.