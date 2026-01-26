ABD’den Irak’a sert uyarı: 'İran etkisi Irak’ı bölgesel çatışmaya sürükler'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak’taki tesislerde tutulan terör örgütü IŞİD mensuplarının nakli ve gözaltı süreçleri ile Irak’ın İran’la ilişkilerini ele aldı. Görüşmeye ilişkin açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, iki isim Irak’taki tesislerde bulunan IŞİD üyelerinin transferi ve tutulması konusunu değerlendirdi.

Açıklamada, “Irak’ta bulunan kişilerin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından hızlı şekilde geri alınması ve yargı önüne çıkarılmasını sağlamak için yürütülen diplomatik çabalar ele alındı” denildi.

Bakanlık, tarafların ülkelerin kendi vatandaşlarını Irak’tan hızla geri getirmesi ve “adalet önüne çıkarılması” konusunda yürütülen çalışmaları görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada Rubio’nun, Irak’ta İran’ın etkisi altındaki bir yönetimin Irak’ın kendi çıkarlarını önceleyemeyeceğini savunduğu aktarıldı.

Rubio’nun ayrıca, “İran tarafından kontrol edilen bir hükümetin Irak’ı bölgesel çatışmaların dışında tutamayacağı ve ABD-Irak arasındaki karşılıklı faydaya dayalı ortaklığı ilerletemeyeceği” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.