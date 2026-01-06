Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emperyalizm...
Mehmet Şakir Örs
Son Köşe Yazıları

Emperyalizm...

06.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Son dönemlerde birçok siyasal çevre “emperyalizm” tanımını artık kullanmaz olmuştu. Bu kavramı kullananları ve antiemperyalist mücadeleyi önemseyip önceleyenleri de genellikle burun kıvırıp küçümseyerek karşılıyorlardı.

Oysa son yaşanan gelişmelerle, bu neoliberal yaklaşımların aymazlıkları hayatın ve uluslararası düzenin gerçekliğinde adeta tuzla buz oldu! ABD yönetiminin Venezüella’ya yönelik saldırısı, bizi bir kez daha gerçeklerle yüz yüze getirdi.

ULUSLARARASI ZORBALIK

ABD Başkanı Trump’ın emriyle ABD’nin askeri güçleri, bağımsız bir ülke olan Venezüella’ya saldırdılar. Ülkenin başkentine ve stratejik alanlarına bombalar yağdırdılar. Bütün dünyanın gözü önünde resmi devlet başkanı Maduro ile eşini kaçırdılar.

Uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu hareket, tam anlamıyla uluslararası bir zorbalıktır. Maduro’nun tartışmalı kimliği, kişiliği ve ülkesinde yaşanan olumsuzluklar, hiçbir biçimde bu zorbalığa ve hukuk tanımazlığa kılıf yapılamaz. Bu yasadışılığı asla meşru kılmaz.

SÖMÜRGECİLİK HORTLADI!

Dünyanın gözü önünde yaşananlar tam anlamıyla bir emperyalist saldırıdır. Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kuralları adeta yerle bir edilmiştir. Uluslararası sistem büyük yara almıştır. Eğer bu olumsuzluğa yeterli tepki verilmezse dünyada çok kötü bir yol açılmış olacaktır. Bir bakıma “gücü gücü yetene anlayışı” yerleşecektir.

Trump’ın niyetini bile gizlemeye gerek görmeden, tam bir üstencilikle “Venezüella’yı biz yöneteceğiz, ülkenin enerji kaynaklarını, petrol yataklarını biz işleteceğiz” demesi; tam anlamıyla sömürgeciliğin hortlamasıdır!

ÜLKELERE DE KAYYIM MI?

Trump’ın tehditleri yalnızca Venezüella ile de sınırlı değil. Kendilerine ve çıkarlarına uygun görmedikleri tüm Latin Amerika yönetimlerini tehdit ediyor. Demokratik tüm değerleri ayakları altına alabileceklerinin işaretlerini veriyor. Bir anlamda, bizim ülkemizde son zamanlarda alıştırılmaya ve yerleştirilmeye çalışılan “kayyım” uygulamasının artık ülkelere de mi yansıtılacağı sorusunu akla getiriyor.

Maduro örneğinde olduğu gibi Latin Amerika ülkelerindeki kimi uygulamalar ve liderler, elbette eleştirilebilir; meşruiyetleri sorgulanabilir. Ama onların yanlışları hiçbir ülkeye saldırı ve müdahale hakkı vermez. 21. yüzyılda, 2026 dünyasında, ülkelere kayyım atanamaz!

BOLİVARCI GELENEK

Bizim, Küba devriminin önderleri Fidel Castro, Che Guevara ve Şili’nin devrimci lideri Salvador Allende’nin mücadeleleri nedeniyle Latin Amerika bölgesine karşı özel bir ilgimiz ve sempatimiz var. Ailecek iki yıl önce Küba’ya gitmiş ve bu ülkeye yönelik ABD ablukasına yerinde tanıklık etmiştik. Ayrıca “Domuzlar Körfezi çıkarması” gibi geçmişte yapılmış emperyalist saldırıların sahalarını ve izlerini incelemiştik.

Küba’dan dönüşte uçağımız Venezüella’nın Caracas havaalanına da inmişti. Başkent Caracas’ı havadan görmüş ve orada kısa bir süre kalmıştık. Burada Latin Amerika’nın Bolivarcı geleneğini düşünmüştük. Tüm yönleriyle geçmişin Bolivarcı bağımsızlık ve devrim öğretisini hatırlamıştık.

İKTİDARIN TUTUMU

Zamanında Maduro’nun yanlışlıklarına ses çıkarmayıp tam tersine destek veren ülkemizdeki siyasi iktidarın, bu kez ABD’nin saldırgan tutumu karşısında sessiz kalması anlaşılmazdır. Olaya sıcak tepki veren bir başdanışmanın konuyla ilgili attığı tweetin bile sonradan silinmesi manidardır. Siyasi iktidar bu olayı hiçbir şey olmamış gibi geçiştiremez, geçiştirmemelidir.

Biz, ulusal Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığını kazanmış ve ulusal bağımsızlıkçı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyeti kurmuş bir ülkenin yurttaşları olarak her türlü emperyalist saldırganlığa karşı çıkıyoruz. Dünya düzeni ve uluslararası sistem, emperyal amaçlara ve saldırılara daha fazla alet edilmemelidir.

İlgili Konular: #Nicolas Maduro

Yazarın Son Yazıları

Emperyalizm...

Son dönemlerde birçok siyasal çevre “emperyalizm” tanımını artık kullanmaz olmuştu.

Devamını Oku
06.01.2026
Bir Ege güzellemesi

Bir Ege güzellemesi

Devamını Oku
02.01.2026
Zor ve zorlu yıl

Her yılın sonunda yeni bir yıla girerken geçmiş yılın toplu bir değerlendirmesini yapmak gelenektendir.

Devamını Oku
30.12.2025
İktidar İzmir'i kilitliyor!

Güzel İzmir, birçok bakımdan Türkiye’nin öncü kentidir. Yakın siyasal ve sosyal tarihimizde birçok ilk bu güzel kentte yaşanmıştır. O nedenle de her fırsatta, “İzmir Türkiye’nin batıya açılan kapısıdırpenceresidir” diyoruz.

Devamını Oku
26.12.2025
Emekliler...

Geçim ve barınma kaygısıyla ucuz otel odalarına sığınmak zorunda kalan emeklilerin durumu, günlerdir yüreklerimize kor düşürdü!

Devamını Oku
23.12.2025
‘Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar’

ooperatifçilikle güçlü bir gönül bağımız var. Kuşaklar boyu üzüm üreticiliği ile uğraşmış ailemizin adeta genlerinde kooperatifçilik var. Biz de yıllar boyu hem bir çalışan hem de bir üretici olarak tarım kooperatifçiliğinin ve toplumsal mücadelelerin içinde bulunduk.

Devamını Oku
19.12.2025
Niobe’nin gözyaşları

Manisa’da dün gözyaşı adeta sel olup aktı!

Devamını Oku
16.12.2025
Tarım SOS veriyor!

Ülkemizin ekonomik-sosyal yaşamında yaşanan olumsuzluklardan en çok etkilenen kesimlerin başında tarım kesimi geliyor. Bu olumsuzluklar kırsaldan kente, üreticiden tüketiciye uzanarak gıda zincirinin tüm halkalarını kapsıyor.

Devamını Oku
12.12.2025
Emeğin asgarileşmesi

Ülkemizin kendine özgü ekonomi-politiği bağlamında; yılın son günlerinde çalışanları ve emeklileri maaş artış beklentisi sarar.

Devamını Oku
09.12.2025
Egeliler ‘Hadi gari’ diyor!

Ege ve Egeli ile özdeşleşmiş bir ifade vardır. Egeliler günlük yaşamda çok sık “Hadi gari” sözcüklerini kullanırlar. Bu ifade, içinde bulunulan duruma göre bazen bir hayret ifadesidir bazen de bir hareketlenme çağrısıdır.

Devamını Oku
05.12.2025
Halkın bütçesi

Bütçe görüşmeleri ve tartışmaları, ekonomi-politik değerlendirmeler açısından büyük önem taşır.

Devamını Oku
02.12.2025
CHP kurultayı ve Ege

Cumhuriyetin kurucu ve ülkemizin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. olağan kurultayı, bugün Ankara’da toplanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde neredeyse bütün Batı Anadolu’yu CHP kırmızısına boyayan Egeli seçmenlerle CHP arasında çok köklü ve güçlü bağlar var.

Devamını Oku
28.11.2025
Umut ve direniş kurultayı

Günlerdir İBB iddianamesini ve CHP’ye yönelik yargısal kuşatmayı tartışıyoruz.

Devamını Oku
25.11.2025
Ekolojik yaşam savunucuları

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) Brezilya Belem’de çalışmalarını sürdürürken ülkemizin ekolojik yaşam savunucuları da alanlara çıkıyorlar.

Devamını Oku
21.11.2025
Umudu örgütlemek ve büyütmek

Küresel kapitalizmin neden olduğu ve otoriter siyaset anlayışlarının daha da ağırlaştırdığı iktisadi ve siyasal bunalımlar, bütün dünyada katmerlenerek devam ediyor.

Devamını Oku
18.11.2025
Asfalyalar atmasın!

Kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Kış mevsiminin oldukça zor ve zorlu koşulları var. Öncelikle ısınma ve giyinme giderleri dar gelirli ailelerin belini büküyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda elektrikle ısınmaya çalışmak, aile bütçeleri açısından başlı başına bir yıkım haline geliyor.

Devamını Oku
14.11.2025
Küresel adaletsizlik ve otoriterlik

Emperyalizme karşı duruşun ve mücadelenin simgesi, Kurtuluş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü; vefatının 87. yılında saygıyla andık, anıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Yerele darbe!

Bir zamanlar yereli güçlendireceğiz, yereli daha çok yetkilendireceğiz diyerek iktidara gelenler, son dönemde tam tersi işlere yöneliyorlar.

Devamını Oku
07.11.2025
CHP ile uğraşmayı bırakın!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk genel başkanı olduğu CHP, Cumhuriyetin kurucu ve ülkemizin birinci partisi.

Devamını Oku
04.11.2025
Doğa ve iklim uyarıyor!

Son dönemde doğa ve iklim koşullarındaki gelişmeler, değişimler günlük hayatımızı derinden etkilemeye başladı. Deprem tehlikesi ve iklim krizi artık hepimizi daha çok ilgilendiriyor. İzmir ve Ege Bölgesi de bütün bu gelişmelerden alabildiğine etkileniyor.

Devamını Oku
31.10.2025
Cumhuriyet ve demokrasi

Demokrasi, Cumhuriyetle birlikte düşünülmesi ve birlikte anılması gereken çoğulcu, halkçı yönetsel sistemdir, anlayıştır. Her ikisi de birbirini bütünler ve tamamlar.

Devamını Oku
28.10.2025
Ege’nin Cumhuriyet sevdası

Yeni bir Cumhuriyet bayramı kutlaması daha yaklaşıyor. Başta Ege ve Egeliler olmak üzere bütün halkımız, Cumhuriyetin 102. yaşını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Devamını Oku
24.10.2025
‘Asgari’ hayatlar

Yıl sonu yaklaşırken çalışanların ve emeklilerin büyük çoğunluğunu yeni yıl maaş artışlarının telaşı sarar.

Devamını Oku
21.10.2025
Tarım ve gıda, temel sorun

Dün 16 Ekim Dünya Gıda Günü’ydü. Bu anlamlı gün nedeniyle uzmanlar ve ilgili kuruluşlar konuyla ilgili açıklamalar yaptılar.

Devamını Oku
17.10.2025
‘Metal fırtına’

Türkiye’nin emek tarihinde metal emekçilerinin çok ayrı bir yeri vardır.

Devamını Oku
14.10.2025
CHP’de il kongrelerinden olağan kurultaya

Türkiye’nin kurucu-ülkenin 1. partisi Cumhuriyet Halk Partisi, kongreler ve kurultay sürecini yaşıyor. Önce mahalle delegelerinin seçimi ile başlayan süreç, ilçe kongreleri ile devam etti. Şimdi sırada il kongreleri var.

Devamını Oku
10.10.2025
Halk siyaseti

TBMM’nin açılışı sonrasında ortaya çıkan fotoğraflar, siyaset çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.

Devamını Oku
07.10.2025
Halk silkeleniyor!

İktidarın muhalif belediyeleri yönetsel açıdan kuşatması ve mali olarak silkelemesinin faturası doğrudan halka çıkıyor. Muhalif belediye başkanlarınca yönetilen kentlerde yaşayanlar, bu silkelemelerden alabildiğine etkileniyorlar.

Devamını Oku
03.10.2025
Derin yoksulluk

Ülkemizde büyük çoğunluğun temel gündemini ekonomik sorunlar oluşturuyor.

Devamını Oku
30.09.2025
Toprağıma, zeytinime dokunma!

Ege’de çevre sorunları ile birlikte çevre mücadelesi de büyüyor. Özellikle Muğla yöresinde kömür ve maden çıkarma amaçlı doğaya müdahaleler sürüyor. Ege’nin simge ağacı zeytin başta olmak üzere tarım ve orman alanları zarar görüyor. Verimli tarım toprakları yok ediliyor.

Devamını Oku
26.09.2025
‘Ev-Genç’liler!

Geçmiş dönemlerde siyasal ve toplumsal alanlarda gençlikten söz edilirken usa önce “Dev-Genç” gelirdi.

Devamını Oku
23.09.2025
Üreticiye darbe üstüne darbe!

İçinde bulunduğumuz aylar, Ege’nin tarım kesiminde hasat dönemidir.

Devamını Oku
19.09.2025
Siyasal direniş

Ülke ve halk olarak çok ilginç günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
16.09.2025
İktidar, İzmir’e kör ve sağır!

Ülkemiz genel anlamda zor ve zorlu bir dönemden geçiyor. Başta siyasal ve toplumsal gerginlikler olmak üzere, pek çok sorun halkı olumsuz etkiliyor. Ekonomik-sosyal sorunların dayanılmaz ağırlığı, yurttaş çoğunluğunun günlük yaşamını adeta bir cendereye dönüştürüyor.

Devamını Oku
12.09.2025
Yeniden kurtuluş ve kuruluş

Bugün 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günü

Devamını Oku
09.09.2025
‘Uçun kuşlar uçun İzmir’e doğru...’

Güz döneminin başlangıcı olan eylül ayını doğrusu çok severiz. Yaz aylarının aşırı sıcağından, rehavetinden, tatil havasından çıkışı ifade eder.

Devamını Oku
05.09.2025
Barış arayışı ve mücadelesi

30 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü ile 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü ardı ardına kutladık. Ulusal Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığını kazanmış ve Cumhuriyeti kurmuş bir ülkenin yurttaşları olarak ulusal bağımsızlık ve barış günlerini birlikte kutluyor ve ortaklaşa sahipleniyoruz.

Devamını Oku
02.09.2025
İzmir Fuarı, Cumhuriyetin halk okuluydu

İşte yine İzmir’in “fuar günleri” geldi. Bizler, İzmirliler olarak bir İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) daha ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.

Devamını Oku
29.08.2025
‘Daima Demokrasi’

Dünyada otoriter liderler arttıkça ve otoriterlik tırmandıkça, demokrasinin değeri-önemi daha iyi anlaşılıyor.

Devamını Oku
26.08.2025
Aydın’da yeni dönem

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip iktidar partisine geçmesinin yankıları sürüyor.

Devamını Oku
22.08.2025