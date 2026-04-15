ABD’den İran’a deniz ablukası: Hürmüz Boğazı’nda neler oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İslamabad’da İran ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından pazar günü ablukayı duyurmuştu.

Abluka, denizcilik sektörü, petrol şirketleri ve savaş riski sigortacıları açısından belirsizliği artırdı.

Sektör kaynakları, günlük 130’un üzerindeki geçişin yaşandığı Hürmüz Boğazı’nda trafiğin hâlâ bu seviyelerin oldukça altında kaldığını belirtti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ilk 24 saat içinde hiçbir geminin ablukayı aşamadığını bildirdi.

Açıklamada, altı geminin ABD güçlerinin talimatları doğrultusunda geri dönerek İran limanlarına yönlendirildiği ifade edildi.

Boğazdan geçen İran bağlantılı üç tankerin ise İran limanlarına gitmediği ve bu nedenle ablukadan etkilenmediği kaydedildi.

Panama bayraklı “Peace Gulf” isimli tanker, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Hamriyah Limanı’na doğru seyrini sürdürdü. Geminin genellikle İran menşeli naftayı bölgedeki diğer limanlara taşıdığı belirtildi.

Öte yandan ABD yaptırımları altındaki bazı tankerlerin de boğazdan geçtiği bildirildi. “Murlikishan” adlı tanker Irak’a yönelirken, “Rich Starry” adlı geminin ablukanın ardından Körfez’den çıkış yapan ilk tanker olabileceği ifade edildi.

ÇİN'DEN TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasını “tehlikeli ve sorumsuz” olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu adımın bölgedeki gerilimi daha da artıracağı uyarısı yapıldı.

Ablukanın başladığı saatten itibaren beş geminin daha boğazdan geçtiği, bunlar arasında kimyasal tankerler, dökme yük gemileri ve İran’ın Bender Abbas Limanı’na yanaşan bir yük gemisinin bulunduğu belirtildi.

ABD’nin denizcilere gönderdiği bilgilendirmede, insani yardım taşıyan gemilerin ablukadan muaf tutulacağı kaydedildi.

Sektör kaynakları, savaş riski sigortası maliyetlerinin henüz artmadığını ancak haftalık yüz binlerce dolarlık ek yük oluşturduğunu aktardı.