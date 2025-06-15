ABD'den İsrail'e füze kalkanı: Denizden ve karadan müdahale edildi

İsrail’in İran’daki nükleer tesislere ve üst düzey komutanlara yönelik saldırısının ardından Tahran’dan gelen misilleme füzelerinin, Amerikan savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği ileri sürüldü.

Times of Israel'in haberinde ABD'li yetkililer, İran’ın çoklu balistik füze saldırısı başlattığını ve bunların bir kısmının Patriot ve THAAD sistemleriyle durdurulduğunu söyledi.

Habere göre, ayrıca Doğu Akdeniz’deki ABD donanmasına ait bir destroyer, İsrail yönüne ilerleyen füzeleri vurarak etkisiz hale getirdi.

Pentagon, USS Thomas Hudner adlı füze savunma destroyerinin Batı Akdeniz’den Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını ve bir diğer destroyerin daha ileri harekât için hazırlık yaptığını bildirdi.

ABD SAVAŞ UÇAKLARI DEVRİYE UÇUŞLARINA BAŞLADI

Bölgedeki Amerikan hava üslerinde güvenlik seviyesi yükseltilirken, savaş uçakları da Ortadoğu semalarında devriye uçuşlarına başladı.

Habere göre, yetkililer, saldırılardan önce askeri personel ailelerinin tahliyesine başlandığını ve bölgedeki asker sayısının 40 binin üzerine çıktığını belirtti.

ABD, bölgede zaten hazır bulunan USS Carl Vinson uçak gemisinin yanı sıra, gerektiğinde USS Nimitz ve USS George Washington uçak gemilerini de Ortadoğu’ya yönlendirebileceğini açıkladı.

Yetkililer, bu güç hareketliliğinin yalnızca savunma amaçlı olduğunu vurgularken, Beyaz Saray’ın olası yeni tehditlere karşı seçenekleri değerlendirdiğini aktardı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

"ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde "eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri" konusunda uyardı.

Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek "İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.