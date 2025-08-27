ABD’den Karayipler’e nükleer denizaltı hamlesi

Ulusal basında yer alan habere göre, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela hükümetinin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, "ABD gelecek hafta bir füze kruvazörü, hızlı taarruz nükleer denizaltısı ve diğer savaş gemilerini göndermeyi planlıyor" ifadesi kullanıldı.

Venezuela’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada ise ABD yönetiminin "düşmanca eylem ve tehditlerle bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

Basına göre, ABD’nin Karayipler’e göndermeyi planladığı gemiler arasında USS Lake Erie adlı füze kruvazörü ile USS Newport News adlı hızlı taarruz nükleer denizaltısı bulunuyor.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Kolombiya sınır bölgelerine gönderilen asker sayısının artırılmasını öngören "Catatumbo Yıldırımı Operasyonu" kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Karayipler’deki kara sularına "daha büyük tonajlı gemilerin" konuşlandırıldığını açıkladı.

Lopez, "Burada ayrıca farklı görevlerde kullanılacak insansız hava araçları, vatandaşlara hizmet noktaları, keşif ve gözetleme noktaları, Deniz Piyadeleri tarafından tüm nehirlerde yapılacak su yolu devriyeleri, Maracaibo Gölü’nde ve Venezuela Körfezi’nde deniz devriyeleri ile kuzeyde, kara sularımızda daha büyük tonajlı gemilerin konuşlandırılacağı önemli bir sevkiyatımız olacak" ifadelerini kullandı.