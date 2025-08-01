ABD'den onlarca ülkeye yeni gümrük tarifesi: Türkiye de listede!

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, onlarca ülke ve bölgeden ABD’ye yapılan ithalata yönelik yeni gümrük tarifeleri uygulama kararı aldı.
TÜRKİYE'YE YÜZDE 15 EK VERGİ KARARI
Karar kapsamında Hindistan’a yüzde 25, Tayvan’a yüzde 20, Güney Afrika’ya yüzde 30 oranında ithalat vergisi getirilirken, Türkiye’den yapılan ithalata da yüzde 15 oranında ek vergi uygulanacak.
Yeni tarifeler, 1 Ağustos’taki ticaret anlaşmaları için belirlenen son tarihten önce yürürlüğe girdi.
Vergi getirilen ülkeler arasında İngiltere, İsrail, Suriye ve Kanada da bulunuyor.