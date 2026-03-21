ABD'den Orta Doğu'ya dev sevkıyat: 'Kara harekatı için hazırlık' iddiası

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi.

Görüşlerine yer verilen diğer iki ABD’li yetkili de gemilerin konuşlandırılmasını doğrularken nereye gittiklerine ilişkin ise bilgi vermedi. ABD’nin İran’a yönelik kara harekatı için ayrıntılı hazırlık yaptığı iddia edildi.

"ÖZEL TALEPLERDE BULUNULDU..."

Öte yandan, ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran’a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Kaynaklar, Başkan Donald Trump’ın ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran’a yönelik çatışmada atılacak adımları değerlendirdiğini, bu kapsamda üst düzey askeri komutanlardan kara harekatı seçeneğine hazırlık amacıyla özel taleplerde bulunduğunu ileri sürdü.

Trump’ın bölgeye kara kuvvetlerini konuşlandırıp konuşlandırmamayı değerlendirdiğini aktaran kaynaklar ancak hangi koşullar altında kara birliklerinin kullanılmasına izin vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin, "Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon’un görevidir, bu başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" yanıtını vererek, Trump’ın "şu anda herhangi bir yere kara birlikleri göndermeyi planlamadığını" belirtti.

Trump, bu hafta Beyaz Saray’da gazetecilere, İran'a karşı kara birlikleri hakkındaki sorulan bir soruya "Hayır, hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim, size kesinlikle söylemezdim" şeklinde yanıt vermişti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.