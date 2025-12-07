ABD’den Ortadoğu ülkelerine mesaj: Yönetim biçiminize siz karar verin

Barrack, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklamalarda bulundu.

Dünyada Mezopotamya bölgesindeki Iraklılar kadar eğitimli, köklü ve soylu bir topluluk olmadığını söyleyen Barrack, "Kararı tamamen size bırakıyoruz. Merkezileşme, ademi merkezileşme, federalleşme gibi kavramlar yok. Bunların hepsi, oluşturulmuş hükümetlerin illüzyonları" diye konuştu.

Barrack, ABD'nin bu tür kararların bölge ülkelerine bırakılması gerektiği görüşünde olduğuna dikkati çekerek, "Ne karar alırsanız alın, politikanız, uygulamanız ve parlamentonuz var, bir sürecin ortasındasınız. Bu süreci takdir ediyoruz ve kararı size bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.