ABD’den savaş hazırlığı iddiası: İran ateşkesi fırsata çeviriyor

1.05.2026 10:35:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
ABD’li bir yetkili ve konuya yakın iki kaynağa göre, İran yönetimi ABD ile sağlanan ateşkes sürecini değerlendirerek, hava saldırılarında hasar gören veya yer altına gizlenen füze ve mühimmatlarını yeniden çıkarmaya başladı. NBC News'e göre Washington, Tahran’ın kısa sürede askeri kapasitesini toparlayarak olası bir çatışmaya hazırlanabileceğini düşünüyor.

NBC News'e konuşan ABD’li kaynaklar, İran’ın özellikle füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesini hızla yeniden oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor. 

Bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri operasyonlara yeniden başlama ihtimaline karşı bir hazırlık olduğu ifade ediliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın askeri kapasitesini yeniden toparlamaya çalıştığına dair işaretler bulunduğunu söylemişti. Hegseth, “Hangi askeri varlıkları nereye taşıdığınızı biliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran’a yönelik yeni adımları değerlendirmesi bekleniyor.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve İran’ın nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik askeri seçeneklerin de ele alınacağı belirtiliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper’ın da söz konusu toplantıda askeri seçenekler ve bölgedeki deniz ablukasının durumu hakkında brifing vermesi planlanıyor.

Trump’ın önümüzdeki günlerde izleyeceği yol haritasına karar vermesi bekleniyor.

HÜRMÜZ KRİZİN MERKEZİNDE

İran, 28 Şubat’ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı kısmen kapatmış, bu durum küresel petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açmıştı.

ABD ise buna karşılık bölgede deniz ablukası başlatmış ve çok sayıda geminin geçişini engellemişti.

8 Nisan’da ilan edilen geçici ateşkes, müzakereler için zaman kazandırmayı hedeflese de taraflar arasında henüz somut bir anlaşmaya varılamadı.

Beyaz Saray ve Pentagon, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savunurken, ABD istihbaratına göre ülke hâlâ önemli ölçüde askeri gücünü koruyor.

ABD Başkanı Trump, İran’ın füze kapasitesinin büyük bölümünün yok edildiğini belirtirken, kalan unsurların hâlâ tehdit oluşturduğunu kabul etti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran’ın füze envanterinin yaklaşık yarısını koruduğunu ifade etti.

EKONOMİK BASKI VE DİPLOMASİ

ABD yönetimi, İran’ın ağır ekonomik yaptırımlar altında olduğunu ve savaşın ülke ekonomisini daha da zayıflattığını savunuyor.

Beyaz Saray yetkilileri, askeri seçeneklerin masada olduğunu ancak önceliğin diplomasi olduğunu vurguluyor.

Öte yandan, İran yönetimi ise askeri kapasitesini koruduğunu ve gerektiğinde ABD’ye karşılık verebilecek durumda olduğunu belirtiyor.

Müzakerelerde tıkanıklık yaşanırken, tarafların pozisyonları arasındaki farkın kapanmaması, ateşkesin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

