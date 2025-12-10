ABD’den Türkiye’ye F-35 şartı: S-400’lerden vazgeç

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’nin ABD öncülüğündeki F-35 savaş uçağı programına yeniden dönebilmesi için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine artık sahip olmaması gerektiğini söyledi.

Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı S-400’ler ile F-35 programına yeniden katılma isteğinin şu anda iki ülke arasında müzakere konusu olduğunu ifade etti.

Barrack, Trump’ın eylül ayında Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede bu konunun ele alındığını ve Trump’ın Türkiye’ye yeniden F-35 satışı fikrine açık sinyal verdiğini aktardı.

Ancak büyükelçinin açıklamaları, Washington’un ve NATO üyelerinin konuya ilişkin ortak tutumunu da bir kez daha ortaya koydu. Buna göre Türkiye, S-400 sisteminden tamamen vazgeçmeden F-35 programına geri dönemeyecek.

The United States is in ongoing discussions with Türkiye regarding their desire to rejoin the F-35 program and their possession of the Russian-made S-400 air defense system. As laid out in U.S. law, Turkiye must no longer operate nor possess the S-400 system to return to the F-35… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) December 9, 2025

Barrack, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olması konusunda Türkiye ile görüşmelerini sürdürüyor. ABD yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve sahip olmaması gerekiyor. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler, yeni bir işbirliği ortamı yaratmış ve bu da son on yılda bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere yol açmıştır. Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasıdır."

“4-6 AY İÇİNDE ÇÖZÜM MÜMKÜN”

ABD Büyükelçisi, geçen hafta yaptığı bir başka açıklamada sorunun önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde çözülebileceğini ve Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeye her zamankinden daha yakın olduğunu öne sürmüştü.

Buna karşın Ankara, F-35’e dönüş için S-400’lerin tamamen elden çıkarılmasının şart olmadan da ABD’nin Türkiye’ye yönelik savunma sanayi yaptırımlarını kaldırmasını umut ediyor.