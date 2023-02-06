Kahramanmaraş'ta depremin ardından yeni panik! İskenderun Limanı'nda yangın çıktı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:13

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 18:13

Kahramanmaraş İskenderun Limanı'nda bulunan depodaki konteynerlarda saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.