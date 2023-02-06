Kahramanmaraş'ta depremin ardından yeni panik! İskenderun Limanı'nda yangın çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İskenderun Limanı’nda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:13
Kahramanmaraş'ta depremin ardından yeni panik! İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
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Kahramanmaraş İskenderun Limanı'nda bulunan depodaki konteynerlarda saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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