Kahramanmaraş'ta depremin ardından yeni panik! İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İskenderun Limanı’nda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş İskenderun Limanı'nda bulunan depodaki konteynerlarda saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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