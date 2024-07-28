ABD Dışişleri Bakanı açıkladı: 'Göstergeler roketlerin Hizbullah’tan geldiği yönünde'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Golan Tepeleri’nde düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği roket saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm göstergeler roketlerin Hizbullah'tan geldiği yönündedir. İsrail'in vatandaşlarını savunma hakkı vardır” dedi.

DHA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 15:09
ABD Dışişleri Bakanı açıkladı: 'Göstergeler roketlerin Hizbullah’tan geldiği yönünde'
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Golan Tepeleri’ndeki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Terörizmin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Tüm göstergeler roketlerin Hizbullah'tan geldiği yönündedir. İsrail'in vatandaşlarını savunma hakkı vardır.

'GAZZE'DEKİ ÇATIŞMAYI SONA ERDİRMEYE KARARLIYIZ'

Gazze'de ateşkes için bu kadar yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmemizin nedenlerinden biri sadece Gazze için değil, aynı zamanda İsrail ile Lübnan arasındaki mavi hatta sükunet ve kalıcı sükunet sağlamak için bir fırsat yaratmaktır.

Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye kararlıyız. Çok uzun süredir devam ediyor ve çok fazla cana mal oldu. İsraillilerin, Filistinlilerin ve Lübnanlıların çatışma ve şiddet tehdidinden uzak bir şekilde yaşadıklarını görmek istiyoruz” dedi.

Batı medyası, Hizbullah’ın söz konusu saldırıyı üstlenmediğini duyurmuştu.


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