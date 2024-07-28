Dron saldırısının ardından... İsrail güçleri, mülteci kampına baskın düzenledi

Yayınlanma: 28.07.2024 - 09:22

Güncelleme: 28.07.2024 - 09:23

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, son 24 saat içinde 4. kez Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinli aktivistlerin sosyal medyada yayımladığı görüntülerde, İsrail askerlerinin, kampa doğru askeri takviye yaptığı ve bölgeye yoğun ateş açtığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'ndaki El-Cemasin Mahallesi'ne dron ile saldırı düzenlemiş, çok sayıda zırhlı araçla kampı basarak, yüksek binalara keskin nişancı yerleştirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hava saldırısı ve baskında 17 ve 24 yaşlarındaki iki gencin öldüğü, 3'ü ağır 22 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Filistin Kızılayı ise yaptığı açıklamada, yaralı sayısını 5'i ağır olmak üzere 29 olarak güncellemişti.