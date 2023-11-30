ABD Dışişleri Bakanı Blinken 3. kez İsrail'de: Herzog ve Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana üçüncü kez bölgede: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.11.2023 - 17:43
ABD Dışişleri Bakanı Blinken 3. kez İsrail'de: Herzog ve Abbas ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas savaşının başlangıcından bu yana bölgeye üçüncü ziyaretini gerçekleştiriyor. Blinken, "İsrail hükümetiyle Gazze'de izlenecek yol hakkında ayrıntılı görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyorum" dedi. 

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Tel Aviv'de görüştü. Blinken, Herzog ile birlikte fotoğraf verirken Washington'un 7 Ekim saldırısı sırasında Gazze'ye götürülen rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmaya odaklandığını söyledi. Herzog ise Gazze'de yaklaşık 150 rehinenin kaldığını söyledi.

Blinken ayrıca, bu sürecin sonuç verdiğini ve devam etmesini umduklarını söyledi. 

ABD'li bir yetkili, Blinken'in daha sonra Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeye başladığını söyledi. Blinken'in daha sonra İsrail savaş kabinesi ve muhalefet lideri Yair Lapid, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve bakan Benny Gantz ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyordu.

MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra Batı Şeria'da Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. 


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