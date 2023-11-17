Biden, Xi için 'diktatör' demişti... Blinken'in o anki yüz ifadesi görüntülere yansıdı

Çin devlet başkanı Xi Jinping, uzun bir aradan sonra ilk kez ABD'ye resmi bir ziyaret düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden, Xi ile gerçekleştirdiği dört saatlik toplantının ardından düzenlediği tek kişilik basın toplantısında, Xi'yi diktatör olarak nitelendirerek büyük bir skandala imza attı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu sözlere verdiği tepki ise görülmeye değerdi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:11
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ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı ile görüşmesinin ardından, gazetecilerin sorduğu, "Xi Jinping'i fiilen bir diktatör olarak görüyor musunuz" sorusuna yanıt olarak, bu konudaki görüşünün değişmediğini söylemişti. 

Biden, iki lider arasında yapılan toplantı sonrası ilişkilerde ilerleme kaydedilmiş olsa bile, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in hala bir diktatör olduğuna inandığını söyledi.

ABD Başkanı, demecinde şu ifadelere yer verdi: 

"Bakın, o bizimkinden tamamen farklı bir yönetim biçimine dayanan, komünist [nitelikte] bir rejimi yönetmesi anlamında bir diktatör. Her neyse, ilerleme kaydettik..."

Biden, bu sözleri sarf ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tepkisi görülmeye değerdi.

Perşembe günü, Çin Dışişleri Bakanlığı brifinginde Biden'ın son yorumu sorulduğunda, bir sözcü bunun "son derece hatalı" ve "Çin'in kesinlikle karşı çıktığı sorumsuz bir siyasi manevra" olduğunu söyledi.


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