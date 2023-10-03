ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 20:12
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, tarafların "transatlantik ortaklığa" olan bağlılıklarını teyit ettiği bildirildi.

İkilinin, İsveç'in NATO üyeliği için "son hazırlıkları" görüştüğü aktarılan açıklamada, Blinken'ın, İsveçli mevkidaşına Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşmede, ABD ve İsveç'in ekonomik bağlar ve teknoloji alanındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğinin de ele alındığı ifade edildi.

 

 


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