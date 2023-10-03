ABD senatöründen Ukrayna açıklaması: 'Afganistan'dan 10 kat kötü olur'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:28

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:28

ABD'de yayın yapan CBS televizyonuna konuşan Güney Carolina Senatörü Graham, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen desteğin önemiyle birlikte ülkenin güney sınırının güvenliğine de dikkati çekti.

Teröre karşı savaşta en büyük hatanın Afganistan'dan çekilmekle yapıldığını belirten Graham, "Ukrayna'dan desteği çekersek bu Afganistan'dan (çekilme kararından) 10 kat daha kötü olur" dedi.

Ukrayna'ya fon sağlamayı durdurmanın Tayvan için ölüm cezası anlamına geldiğini söyleyen Graham, "Savaş küçülmek yerine büyüyor. Tayvan elden gidiyor. Ukrayna Rusya'yı yenebilirse Çin'in Tayvan'ı işgal etme olasılığı azalır ve Putin durdurulur" dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Graham, Kongre'de Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğunun Ukrayna'nın sınır güvenliği için finansman sağlanmasını desteklediğinin altını çizdi.

Graham, ABD'de federal hükümetin, finansman sağlayacak bütçe tasarısının hala yasalaşmaması nedeniyle, kapanma sorunu yaşayabileceği 45 gün içinde Ukrayna'ya NATO müttefiki ülkelerin yardım edebileceğini, bugüne kadar Ukrayna'ya yapılan nakit yardımların ABD'den çok müttefik devletlerden gittiğini vurguladı.

AFGANİSTAN KONUSUNDA BIDEN'I SUÇLADI

Senatör Graham, sunucunun, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'dan çekilmek istediğini hatırlatması üzerine, Trump'ın bunu kişisel olarak "istese de" bu yönde karar almadığını belirtti.

Graham, "Teröre karşı savaştan bu yana yaptığımız en büyük hata Afganistan'dan çekilmek oldu" dedi.

MEKSİKA SINIRININ GÜVENLİĞİ

ABD'nin sınır güvenliği reformuna Demokratların destek vereceğini düşündüğünü belirten Graham, bunun Ukrayna paketiyle birleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Graham, "Sınırımızı düzeltmemiz gerektiğini söyleyenler haklısınız. Ukrayna'ya yardım etmemiz gerektiğini söyleyenler haklısınız. Ukrayna'ya finansman sağlamanın anahtarı, güvenlik sorunu yaşanan sınırla başa çıkmaktır. 107 bin Amerikalı, güney sınırından gelen fentanil zehirlenmesinden öldü. Ukrayna'da tek bir askerimizi bile kaybetmedik. Yani Amerika güvensiz bir güney sınırından işgal ediliyor" dedi.