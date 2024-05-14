ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev'de bir barda gitar çalıp şarkı söyledi

Halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği güçlü destekle öne çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'de gittiği bir barda elektronik gitar çalıp şarkı söyledi.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 23:10
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev'de bir barda gitar çalıp şarkı söyledi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Blinken'ın Kiev'de ziyaret ettiği bir bardaki fotoğrafı paylaştı.

Miller'ın, "Ukrayna özgür dünya için ayağa kalktı, özgür dünya da Ukrayna'ya destek veriyor" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, Blinken'ı Kiev'de takip eden ABD'li bir gazetecinin paylaşımı alıntılandı.

"ROCKIN' IN THE FREE WORLD"

Paylaşıma göre Blinken, gittiği mekanda eşlik ettiği müzik grubuyla Neil Young'ın "Rockin' in the Free World" adlı şarkısını seslendirdi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videoda, Blinken'ın sahneye çıkarak önce Ukrayna halkına ABD'nin desteğini dile getirdiği ve ardından Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine atıfla "Rockin' in the Free World" şarkısını söylediği anlar görüldü

X'teki paylaşımın altına yapılan bazı yorumlarda, ABD'nin Ukrayna'ya gereken desteği son dönemde vermediği yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar da ABD'nin Gazze'nin özgürlüğü için hiçbir şey yapmadığını vurguladı.


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