ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'PKK, Türkiye için bir tehdit fakat...'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “PKK, Türkiye için bir tehdit fakat yeni çatışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuştu.
Blinken, “Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri. PKK, Türkiye için tehdit fakat yeni çatışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de yeniden DEAŞ'ın ortaya çıkmasını engellemek zorundayız” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken’in 11-13 Aralık’ta Ürdün ve Türkiye’ye yapacağı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Blinken’in Ürdün ve Türkiye’deki temaslarında “Geçiş süreci ve kurulacak yeni hükümetin, Suriye’deki azınlık haklarına saygı göstermesi, insani yardıma erişimi kolaylaştırması, Suriye’nin terörizm için üs olarak kullanılmasının veya komşularına tehdit oluşturmasının engellenmesi ve kimyasal silah stoklarının güvence altına alınarak güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiğini konuşacağını’’ belirtti.
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