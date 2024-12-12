Mustafa Destici: İsrail Suriye'ye girdi, biz niye Kamışlı'ya girmiyoruz?

Yayınlanma: 12.12.2024 - 18:46

Güncelleme: 12.12.2024 - 18:46

Partisinin Kayseri İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Destici, şubat ayından itibaren kongre sürecini başlatacaklarını, sonrasında büyük kurultayı gerçekleştireceklerini söyledi.

Suriye'de yaşananlara değinen Destici, şunları kaydetti:

"Bizim gelecekteki 10, 20, 100 yılımızı Suriye'deki gelişmeler belirleyecektir. Bunu iyi öngörmek ve burada kararlı durmak gerekiyor. Bakın, İsrail ne yapıyor, İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Yetmedi, Lübnan'ı, Hizbullah'ı bitirdi. Şimdi Suriye'ye girdi. Biz neyi bekliyoruz, biz niye girmiyoruz Aynularab'a, biz niye girmiyoruz Kamışlı'ya, Rasulayn'a, Haseki'ye niye girmiyoruz? Münbiç'i, Özgür Suriye Ordusu Allah razı olsun, PKK/PYD'den temizliyor ama bizim de orada olmamız lazım. Kim ne diyecek bize bu saatten sonra?

Eğer birisine bir şey diyeceklerse terörist İsrail'e desinler. İsrail, Suriye'nin havaalanlarını, askeri gemilerini bombaladı, en son içeriye fiili ordusunu soktu. Golan'ı kendi toprakları ilan etti. Ona bir şey diyemeyenler Türkiye'ye hiçbir şey diyemez, ne bir Batı ülkesi ne bir doğu ülkesi ne de bu coğrafyadaki herhangi bir ülke. Onun için Türkiye hiç beklememeli. Bizzat 30 kilometre derinliğini önce tamamıyla garanti altına almalı."

Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Milli Ordusu'na açıktan destek verilmesi gerektiğini dile getiren Destici, "Kendi askerlerimiz, ordumuz da orada olmalı ve sınır hatlarımız başta olmak üzere Suriye'den terör örgütü özellikle de 40 yıldır bizim düşmanımız olan PKK'nın uzantısı PYD ve YPG'yi silip atmalıyız. Bunun başka yolu yok. Bizim için şu anda en büyük tehdit bu" dedi.

"2 MİLYONDAN FAZLASININ GİDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bir gazetecinin, "Mültecilerin yüzde kaçının gideceğine inanıyorsunuz?" sorusu üzerine Destici, şöyle konuştu:

"Suriye'de huzur ortamı devam ederse sadece Türkiye'de değil, Ürdün'deki, Lübnan'daki Suriyelilerin büyük çoğunluğunun kendi ülkelerine döneceğini düşünüyorum. En son İçişleri Bakanımız 2 milyon 900 bin Suriyeli mülteci olduğunu açıkladı. Bunların 2 milyondan fazlasının gideceğini düşünüyorum. İşi iyi olup da ya da eşi iyi yerde çalışıp da kendisine yeter maaşla çalışıp da burada kalmak isteyenler aileleriyle 900 bin kişi yapıyordur. Bu nasıl çözülebilir, eğer bizim iş dünyamızın da buna ihtiyacı varsa bunlar artık düzensiz göçmen olmaktan çıkarılır ve düzenli işçi statüsüne geçirilir. İşçi almış olur Suriye'den Türkiye. İş akitleri sona erdiğinde de bunlar memleketlerine dönerler. Zamanında Almanya da başka Avrupa ülkeleri de bu yola gitmiştir, hala gitmektedir, farklı ülkelerden işçi almaktadırlar. Türkiye de Suriye'den işçi alabilir ama düzenli, kayıtlı ve resmi anlamda. O da bugün yapılamaz. Suriye'de seçimler olur, orada bir devlet kurulur ancak o zaman bu işler olabilir. Güven ortamı, huzur ortamı devam ederse ben Türkiye'de bulunan 2 milyon 900 bin sığınmacıdan 2 milyondan fazlasının gideceğini düşünüyorum."