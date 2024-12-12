Kayıp Amerikalı Suriye'de bulundu: 'Hacıyım' dedi...

Yayınlanma: 12.12.2024 - 15:38

Güncelleme: 12.12.2024 - 15:39

Sosyal medyada dolaşan videoda Travis, sabahın erken saatlerinde Şam yakınlarındaki Dhiyabia kasabasında, yerel unsurlar tarafından bulunduğunu söyledi.

NBC muhabiri Matt Bradley’nin sorularını yanıtlayan Travis, Suriye’ye geçmeden önce kutsal yazılar üzerine yoğunlaştığını ve bu yolculuğa çıkmaya karar verdiğini ifade etti. Travis, Lübnan’dan Suriye’ye, dağları geçerek ulaştığını ve gözaltına alındığını anlattı.

Görüntülerde, çevresini saran gazetecilerden rahatsız görünmeyen Travis, “Burada iyiyim, daha fazla soru alabilirim” dedi. Amerikan makamlarının kendisini koruma altına alma teklifine ise şu an için ihtiyaç duymadığını belirtti.

MİSSOURİ VE BUDAPEŞTE'DEN KAYIP BİLDİRİMLERİ

Haberin basın bültenlerinde yer almasının ardından, Travis’in kimliği konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı. ABD'nin Missouri eyaleti ve Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de “Travis” Pete Timmerman adında bir kişi için kayıp bildirimleri yapıldığı öğrenildi.

Macar polisi, bu kişinin adını “Travis Pete Timmerman” olarak açıklamıştı. Missouri Eyaleti Karayolu Devriyesi ise Mayıs ayında Budapeşte’de kaybolan Timmerman için bir halk bilgilendirme bülteni yayımlamıştı.

29 yaşındaki Timmerman, son olarak bir kilisede görülmüş ve ardından “bilinmeyen bir yere gittiği ve kendisinden haber alınamadığı” belirtilmişti. Yetkililer, Timmerman’ın Budapeşte’den Suriye’ye nasıl ulaştığını ve orada yaşadıklarını araştırmaya devam ediyor.

KAYBOLAN GAZETECİYE BENZETTİLER

Öte yandan Suriye'den gelen görüntüler, 2012 yılında Suriye’de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice’ın bulunmuş olabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Ancak Tice’ın ailesine yakın bir kaynak, videodaki kişinin Tice olmadığını düşündüklerini açıkladı.

Tice, 2012 yılında 31. yaş gününü kutladıktan günler sonra kaybolmuştu. Suriye'deki Baas hükümetinin devrilmesinin ardından Tice’ın serbest bırakılacağına dair umutlar artmıştı.