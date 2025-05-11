ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye'ye geleceği bildirildi. Rubio, 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 16:11

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye geleceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gidecek" denildi.

NATO TOPLANTISI ANTALYA'DA YAPILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na (NATO iFMM) ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, NATO üyesi 32 müttefikin temsil edileceği toplantı 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, NATO zirveleri öncesinde müttefik bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamakta. Bu çerçevede, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından ele alınacak.

Toplantı kapsamında müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelmeleri öngörülüyor.


Etiketler: #ABD Dışişleri Bakanlığı #abd dışişleri bakanı #ABD

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