ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 13:45

Güncelleme: 10.05.2025 - 13:45

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2-9 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 5 azalarak 474'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 22 azaldı.

Perşembe gününü 62,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 63,91 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 59,91 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 61,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.