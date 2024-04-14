ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan John Bass 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, 15-16 Nisan günlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre ziyarette; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın eşbaşkanlıklarında 7-8 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil, ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu
- Saldırının ardından Çin'den ilk açıklama
- İlk 8 günün acı tablosu açıklandı
- ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
- ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
- ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
- Arda Güler'den flaş Real Madrid kararı
- AKP'li Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi
- Ürdün'den İsrail uçakları kararı!