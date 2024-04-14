ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan John Bass 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, 15-16 Nisan günlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

ANKA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 20:53
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan John Bass 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek
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ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre ziyarette; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın eşbaşkanlıklarında 7-8 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil, ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.


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